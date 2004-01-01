Прекрасных женщин имена

Выставка приурочена к Международному женскому дню – 8 Марта. Современная женщина: какая она? Та, которая достигла больших успехов в спорте, политике, кино, науке, эстраде, космосе? Или та, которая нашла себя в материнстве? На выставке представлен широкий спектр периодических изданий, позволяющий больше узнать об известных женщинах современной России.

Никого не оставит равнодушным раздел выставки «Погоны вместо рюшек», о женщинах, в чью жизнь вторглась война - тяжёлое испытание, которое необходимо было пройти, преодолевая боль от потери родных и близких, сохраняя любовь в своем сердце! Один из наиболее ярких разделов выставки посвящён «Волшебницам пера и кисти». Он познакомит читателя с женщинами, давшими миру непревзойденные литературные и художественные шедевры.

В рубрике «Женщины Заполярья в лицах и делах» представлена литература о женщинах - руководителях, возглавляющих крупные предприятия и организации Мурманской области. Показана роль «бизнес-леди» в развитии нашего региона, в решении непростых экономических, политических и социальных вопросов, а также жизнь наших героинь с «домашней» неофициальной стороны.