ПреКрасный день

Мурманская областная научная библиотека и чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная Река» приглашают всех желающих на необычное чаепитие. Дмитрий предложит отведать качественный и вкусный китайский красный чай разных сортов. Название «красный чай» принято в Китае для чаёв, которые в России именуют чёрными.

Чай будет сварен в большом стеклянном чайнике в присутствии гостей. Участники получат возможность среди шумной и торопливой жизни окунуться в прекрасный и спокойный мир чая, познать его вкус и аромат. Вкушая ароматный напиток, порассуждаем на темы, связанные с чаем, и не только...

Группа Дмитрия Ендураева «Чайная река»