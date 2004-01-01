В концерте примут участие старейшие коллективы мурманской «Кировки»: хор ветеранов «Встреча друзей», фольклорный ансамбль «Беломорье» и хор украинской песни «Джерела». В концерте прозвучат лучшие песни каждого коллектива, полюбившиеся участниками и вами – нашими дорогими слушателями. Не только прекрасное время года осень, но и возраст артистов этого концерта прекрасен, когда за плечами накоплен жизненный опыт, определились духовные ценности и кому как не им рассказать об этом, поделиться с помощью любимой песни своим накопленным багажом.

Концерт «Прекрасная пора» - это своеобразное открытие нового творческого сезона. Участники коллективов приглашают своих верных слушателей и дорогих друзей открыть его вместе.