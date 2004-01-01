Праздник весны

Весна – время пробуждения природы после зимних холодов. Весна – пора любви, когда сердца начинают биться в ускоренном ритме. Именно весной отмечают самый ожидаемый и любимый праздник для всех женщин 8-е Марта. В этот день каждая женщина ждет особого внимания, нежного слова, трепетной улыбки, которых зачастую так не хватает в повседневной жизни.

В праздничной программе концерта зрители увидят танцевальные и вокальные номера. Ансамбль танца «Радость» подарит хореографическую композицию «Белый сон», студия эстрадной песни «Вернисаж» споет песни «Мама» и «Верни мне музыку», ансамбль бального танца «Ювента» исполнит «Танго» и «Вальс», а цирк «Комплимент» удивит воздушной гимнастикой и эквилибристикой.

Кроме того, в концерте примут участие творческие коллективы из городов Североморск и Кировск.