Праздник танца
Отчётный концерт танцевальных коллективов г.Мурманска и г.Североморска
Отчётный концерт танцевальных коллективов г.Мурманска и г.Североморска
Приглашаем дорогих гостей к нам на наш по-настоящему яркий и зажигательный праздник танца! В этот день наши коллективы подарят Вам яркую и зажигательную танцевальную атмосферу, перенесут Вас в мир сказки и востока! Вас ждёт яркое шоу, множество сюрпризов, подарков и угощений.
В программе выступления коллективов:
«Терра Данс»
«Джая»
«Амира»
«Фантазия»
200 р.
Заказ билетов и дополнительная информация по телефону: 8 (909) 562-20-75
Концерт исполнителя из Краснодара
Городской праздник