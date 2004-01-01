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Праздник танца

Отчётный концерт танцевальных коллективов г.Мурманска и г.Североморска

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События: Концерты.

Приглашаем дорогих гостей к нам на наш по-настоящему яркий и зажигательный праздник танца! В этот день наши коллективы подарят Вам яркую и зажигательную танцевальную атмосферу, перенесут Вас в мир сказки и востока! Вас ждёт яркое шоу, множество сюрпризов, подарков и угощений.

В программе выступления коллективов:

«Dance World»

«Терра Данс»

«Джая»

«Амира»

«Фантазия»

Цены

200 р.

Заказ билетов и дополнительная информация по телефону: 8 (909) 562-20-75

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