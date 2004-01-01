Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера.

В витрине экспозиции будут демонстрироваться фотографии, почётные грамоты, награды военных лет из фондов Мурманского областного краеведческого музея.