Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны
Мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера
Мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера
В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера.
В витрине экспозиции будут демонстрироваться фотографии, почётные грамоты, награды военных лет из фондов Мурманского областного краеведческого музея.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Николаю Константиновичу Рериху