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Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны

Мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера

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События: Выставки.

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера.

В витрине экспозиции будут демонстрироваться фотографии, почётные грамоты, награды военных лет из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Краеведческий музей
c 20 февраля по 20 марта
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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