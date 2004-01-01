Приглашаем ребят и их родителей на самое яркое событие Мурманска - «Праздник Радуги». Мы поможем Радуге найти потерянные цвета и позовем ее на наш праздник. Для этого нам потребуется справиться с множеством заданий и головоломок.

Аквагрим (1 этаж, у фонтана)

Маски ярких красок (1 этаж, у фонтана)

Изготовление волшебных палочек (2 этаж, рядом с «SUNLIGHT»)

Изготовление радужных украшений (3 этаж, рядом с «ТВОЕ»)

Изготовление плаща супергероя (4 этаж, рядом с «КИДРУМ»)

С 13:00 до 18:00 Активности на улице (возле кафе «Юность»):

Рисование красками «Общая картина»

Рисование мелками «Радужная улица»

С 14:00 праздничная интерактивная программа в ТРК: