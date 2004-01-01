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Праздник Радуги

Невероятное приключение для взрослых и детей

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События: Детские праздники.

Приглашаем ребят и их родителей на самое яркое событие Мурманска - «Праздник Радуги». Мы поможем Радуге найти потерянные цвета и позовем ее на наш праздник. Для этого нам потребуется справиться с множеством заданий и головоломок.

  • Аквагрим (1 этаж, у фонтана)
  • Маски ярких красок (1 этаж, у фонтана)
  • Изготовление волшебных палочек (2 этаж, рядом с «SUNLIGHT»)
  • Изготовление радужных украшений (3 этаж, рядом с «ТВОЕ») 
  • Изготовление плаща супергероя (4 этаж, рядом с «КИДРУМ»)  

С 13:00 до 18:00 Активности на улице (возле кафе «Юность»):

  • Рисование красками «Общая картина»
  • Рисование мелками «Радужная улица»  

С 14:00 праздничная интерактивная программа в ТРК:   

  • 14:00 - 15:00 Шаромоделирование (1 этаж, у фонтана)
  • 14:30 - 15:30 Научное шоу (1 этаж, у фонтана)
  • 15:00 - 16:00 Песочная анимация (2 этаж, рядом с  «SUNLIGHT»)
  • 15:30 - 16:00 Шоу разноцветных трансформеров (1 этаж, у фонтана)
  • 16:00 - 17:00 Аквагрим (4 этаж, рядом с «DeSalitto»)
  • 16:00 - 17:00 Художественный мастер-класс «Цвет и краски» (2 этаж, рядом с  «SUNLIGHT»)
  • 16:00 - 16:30 Фокусник  (1 этаж, у фонтана)
  • 16:30 - 17:00 Шоу мыльных пузырей (1 этаж, у фонтана)
  • 17:30 - 18:00 Розыгрыш подарков (1 этаж, у фонтана)

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