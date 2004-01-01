Праздничный переполох, или С Новым годом!

Книжная выставка, которая поможет подготовиться к празднованию Нового года

Приближается самый желанный зимний праздник – Новый год. Яркий, шумный, с пушистым белым снегом, запахом хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры.

Новогодний праздник – это сказка, ожидание чуда и по-настоящему волшебные дни. А подготовка к нему – ничуть не меньшее удовольствие, чем сама новогодняя ночь.

Как подготовиться к празднику?

В этом вам поможет наша книжная выставка. На ней представлены издания, которые познакомят с историей и традициями празднования Нового года. Вы узнаете, как своими руками приготовить замечательные новогодние сувениры, найти оригинальные идеи для праздничного стола, выучить новогодние песни и колядки.

В разделе «Милые новогодние традиции» можно познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества. Книга Елены Душечкиной «Русская елка» - первое в отечественной культуре значительное исследование истории и мифологии новогоднего и рождественского дерева России. Увлекательная история праздничного дерева отражает настроения, пристрастия и состояние разных слоев русского общества в различные эпохи.

В разделе «Любимые праздничные новогодние рецепты» представлены книги по кулинарии. Александр Селезнев – известный кондитер. В своей книге «Новогодние сладости» собрал лучшие новогодние рецепты для создания незабываемого праздника и особой уютной атмосферы.

С книгой «100 лучших рецептов для новогоднего стола» вам не придется тратить время на бесконечные поиски нужного блюда, потому что тут собраны лучшие рецепты для праздничного ужина.

Издания из раздела «Мастерская волшебных подарков» – это то, что нужно для создания бесценных вещей своими руками. Обратите внимание на книгу Марии Макаренко «Новогодние сувениры, подарки, украшения». Здесь вы найдете удобные шаблоны, постановочные фотографии, что позволит с легкостью справиться с работой.