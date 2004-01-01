Хор – один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

«30! Продолжение следует…» – особенная программа, посвященная 30-летнему юбилею возрождения Праздничного хора в стенах московского Данилова монастыря.

Впервые можно будет услышать композиции, которые хор не исполнял ранее за пределами Даниловой обители. Кроме этого состоится премьерный показ современных духовных стихов. В светском отделении прозвучат народные и казачьи песни, а также романсы на божественные темы.

Зрители услышат музыку, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот, повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию, способна творить чудеса и очищать души.

I отделение

Тропарь Пасхи (на греческом языке)

Бог Господь. Тропарь благоверному князю Даниилу Московскому (гармонизация П. Чеснокова)

Полиелеос (поморский напев)

На реках Вавилонских (знаменный распев)

Великое славословие (сербский напев)

Святая земля (старинный кант)

Слеза (музыка и слова А. Денисовой)

Ангел (музыка и слова Т. Зульфикарова)

Слава Богу за все (духовный стих)

Торжество Православия

II отделение

Россия (музыка А. Новиков, слова С. Алымов)

Как пойду я на быструю речку (русская народная песня)

Дубинушка (обработка Г. Сафонова)

Утро туманное (музыка Абаза)

Выхожу один я на дорогу (обработка В. Шохина)

Старинный вальс (обработка Н. Шведова)

Донцы-молодцы (казачья песня)

Не для меня (казачья песня)

Черный ворон (казачья песня)

Казачья молитва (обработка Г. Сафонова)

Исполнители – Праздничный хор Московского Данилова монастыряХудожественный руководитель и главный регент – Георгий СафоновСолисты: лауреат международных конкурсов Иван Никитин, Александр Корогод, Денис Денисов, Алексей Маслов, Георгий Сафонов