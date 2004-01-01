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Праздничный хор

Концерт Патриаршего хора Московского Данилова монастыря

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События: Концерты.

Хор – один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

«30! Продолжение следует…» – особенная программа, посвященная 30-летнему юбилею возрождения Праздничного хора в стенах московского Данилова монастыря.

Впервые можно будет услышать композиции, которые хор не исполнял ранее за пределами Даниловой обители. Кроме этого состоится премьерный показ современных духовных стихов. В светском отделении прозвучат народные и казачьи песни, а также романсы на божественные темы.

Зрители услышат музыку, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот, повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию, способна творить чудеса и очищать души.

I отделение 

  • Тропарь Пасхи (на греческом языке)
  • Бог Господь. Тропарь благоверному князю Даниилу Московскому  (гармонизация П. Чеснокова)
  • Полиелеос (поморский напев)
  • На реках Вавилонских (знаменный распев)
  • Великое славословие (сербский напев)
  • Святая земля (старинный кант)
  • Слеза (музыка и слова А. Денисовой)
  • Ангел (музыка и слова Т. Зульфикарова)
  • Слава Богу за все (духовный стих)
  • Торжество Православия  

II отделение 

  • Россия (музыка А. Новиков, слова  С. Алымов)
  • Как пойду я на быструю речку (русская народная песня)
  • Дубинушка (обработка Г. Сафонова)
  • Утро туманное (музыка Абаза)
  • Выхожу один я на дорогу (обработка В. Шохина)
  • Старинный вальс (обработка Н. Шведова)
  • Донцы-молодцы (казачья песня)
  • Не для меня (казачья песня)
  • Черный ворон (казачья песня)
  • Казачья молитва (обработка Г. Сафонова) 

Исполнители – Праздничный хор Московского Данилова монастыряХудожественный руководитель и главный регент – Георгий СафоновСолисты: лауреат международных конкурсов Иван Никитин, Александр Корогод, Денис Денисов, Алексей Маслов, Георгий Сафонов

Филармония
2 февраля
18:00
Цены

Билеты распроданы

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