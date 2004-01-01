Праздничный хор
Концерт Патриаршего хора Московского Данилова монастыря
Концерт Патриаршего хора Московского Данилова монастыря
Хор – один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
«30! Продолжение следует…» – особенная программа, посвященная 30-летнему юбилею возрождения Праздничного хора в стенах московского Данилова монастыря.
Впервые можно будет услышать композиции, которые хор не исполнял ранее за пределами Даниловой обители. Кроме этого состоится премьерный показ современных духовных стихов. В светском отделении прозвучат народные и казачьи песни, а также романсы на божественные темы.
Зрители услышат музыку, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот, повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию, способна творить чудеса и очищать души.
I отделение
II отделение
Исполнители – Праздничный хор Московского Данилова монастыряХудожественный руководитель и главный регент – Георгий СафоновСолисты: лауреат международных конкурсов Иван Никитин, Александр Корогод, Денис Денисов, Алексей Маслов, Георгий Сафонов
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