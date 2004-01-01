Праздничная коктейльная ночь

Ограничения: 21+

День рождения – особенное событие и мы, конечно же, хотим разделить эту радость с нашими любимыми гостями. Ровно год назад настоящий гуру барменского искусства Вячеслав Ланкин торжественно заложил бочку со своим особенным произведением, фирменным коктейлем, специально приуроченным к празднованию второго Дня рождения panoramic bar «7 небо». Мы угостим абсолютно всех! Приглашаем вас на нашу праздничную коктейльную ночь!

В программе:

эксклюзивный коктейль от легендарного бартендера России – Вячеслава Ланкина

Подарки от «7небо»

Праздничный торт

дуэт гитаристов «ПАРНАС»

Ведущий вечера: Артём Моисеев