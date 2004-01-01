Праздничная коктейльная ночь
Начинаем праздновать День рождения panoramic bar «7 небо»!
День рождения – особенное событие и мы, конечно же, хотим разделить эту радость с нашими любимыми гостями. Ровно год назад настоящий гуру барменского искусства Вячеслав Ланкин торжественно заложил бочку со своим особенным произведением, фирменным коктейлем, специально приуроченным к празднованию второго Дня рождения panoramic bar «7 небо». Мы угостим абсолютно всех! Приглашаем вас на нашу праздничную коктейльную ночь!
В программе:
эксклюзивный коктейль от легендарного бартендера России – Вячеслава Ланкина
Подарки от «7небо»
Праздничный торт
дуэт гитаристов «ПАРНАС»
Ведущий вечера: Артём Моисеев
Резерв столов по телефону: 708-877