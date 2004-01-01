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Праздничная коктейльная ночь

Начинаем праздновать День рождения panoramic bar «7 небо»!

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Ограничения: 21+
События: Вечеринки.

День рождения – особенное событие и мы, конечно же, хотим разделить эту радость с нашими любимыми гостями. Ровно год назад настоящий гуру барменского искусства Вячеслав Ланкин торжественно заложил бочку со своим особенным произведением, фирменным коктейлем, специально приуроченным к празднованию второго Дня рождения panoramic bar «7 небо». Мы угостим абсолютно всех! Приглашаем вас на нашу праздничную коктейльную ночь!

В программе:

эксклюзивный коктейль от легендарного бартендера России – Вячеслава Ланкина

Подарки от «7небо»

Праздничный торт

дуэт гитаристов «ПАРНАС»

Ведущий вечера: Артём Моисеев

7 небо
15 декабря
23:00
Цены

Резерв столов по телефону: 708-877 

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