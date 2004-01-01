Правовые риски для начинающих предпринимателей

В ходе семинара мы разберем с Вами основные правовые риски возникающие у предпринимателей на старте их деятельности, рассмотрим правильные и не правильные модели реагирования на возникающие риски, а также изучим некоторые правовые «лайфхаки».

Ведущий семинара:

Андрей Викторович Шарков - первый заместитель председателя Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

Награжден Мурманской региональной высшей юридической премией «Юрист года 2014», наградами Ассоциации юристов России, благодарственными письмами Губернатора Мурманской области и федеральных органов исполнительной власти.



С 2006 году работал в ряде коммерческих и некоммерческих организаций на должностях юридического и управленческого профиля, в 2015 году возглавил государственно областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

С 2007 по 2010 год преподаватель кафедры Юриспруденции Кольского филиала Петрозаводского государственного университета.