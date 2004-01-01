Правовые аспекты трудоустройства

По свидетельству специалистов из Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), в России стремительно увеличивается количество фиктивных фирм, нарушающих трудовое законодательство. Тем более, если дело касается приема на работу выпускников ВУЗов и молодых специалистов. Нечестные работодатели в погоне за рублем и бесплатной рабочей силой обещают молодым людям золотые горы, что, чаще всего, не соответствует действительности. Такие обманы для современного рынка труда молодежи не редкость. Это объясняется тем, что опыта и осторожности у большинства студентов и новоиспеченных специалистов не всегда достаточно, чтобы вовремя распознать недобросовестные компании.

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