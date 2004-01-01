Право на жизнь

Вокруг ВИЧ-инфекции существует множество мифов: кто-то считает заболевание окончательным приговором, кто-то боится находиться рядом с ВИЧ-положительным человеком, ошибочно считая, что ВИЧ-инфекция передаётся по воздуху. Это не так. Издания, представленные на выставке, помогут найти ответы на вопросы по данной теме.

Среди наиболее интересных книг – «Имя ему СПИД: четвертый всадник Апокалипсиса» Вячеслава Тарантула. В издании речь идет о причинах заболевания, истории возникновения, путях распространения и средствах лечения.

Будет ли когда-нибудь создана прививка от этого страшного заболевания? Авторы книги «Новая вакцинология: вакцины против ВИЧ/СПИДа» делятся собственными научными наблюдениями в области создания вакцины. В книге описаны не только уже достигнутые результаты в разработке вакцины, но и важные проблемы, неразрешенные вопросы, степень их сложности и возможные способы решения.