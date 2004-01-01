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Право на чистый воздух

Семинар от организации «Природа и Молодежь» 

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События: Семинары.

Вырубка деревьев, выбросы вредных веществ в воздух, несанкционированные свалки, даже отсутствие урн в городе. Как бороться с этим? Как наказать нарушителей? Как правильно написать обращение в соответствующие органы?

ПиМ вновь организует семинар «Право на чистый воздух» с привлечением юриста Максима Оленичева.

В рамках семинара вы узнаете:

что такое «экологическое правонарушение»
какое законодательство защищает окружающую среду
как получить информацию о состоянии окружающей среды
как правильно зафиксировать экологическое правонарушение
как привлечь к ответственности за экологическое правонарушение.

И конечно же мы закрепим теорию на практике! 

Природа и молодежь
2 декабря
12:00
3 декабря
17:00
Цены

Бесплатно

Запись по телефону: +7(902) 137 24 86 

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