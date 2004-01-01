Вырубка деревьев, выбросы вредных веществ в воздух, несанкционированные свалки, даже отсутствие урн в городе. Как бороться с этим? Как наказать нарушителей? Как правильно написать обращение в соответствующие органы?

ПиМ вновь организует семинар «Право на чистый воздух» с привлечением юриста Максима Оленичева.

В рамках семинара вы узнаете:

что такое «экологическое правонарушение»

какое законодательство защищает окружающую среду

как получить информацию о состоянии окружающей среды

как правильно зафиксировать экологическое правонарушение

как привлечь к ответственности за экологическое правонарушение.

И конечно же мы закрепим теорию на практике!