Право на чистый воздух
Семинар от организации «Природа и Молодежь»
Семинар от организации «Природа и Молодежь»
Вырубка деревьев, выбросы вредных веществ в воздух, несанкционированные свалки, даже отсутствие урн в городе. Как бороться с этим? Как наказать нарушителей? Как правильно написать обращение в соответствующие органы?
ПиМ вновь организует семинар «Право на чистый воздух» с привлечением юриста Максима Оленичева.
В рамках семинара вы узнаете:
что такое «экологическое правонарушение»
какое законодательство защищает окружающую среду
как получить информацию о состоянии окружающей среды
как правильно зафиксировать экологическое правонарушение
как привлечь к ответственности за экологическое правонарушение.
И конечно же мы закрепим теорию на практике!
Бесплатно
Запись по телефону: +7(902) 137 24 86