Правда Леонида Крейна

Литературный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения писателя и моряка

Вечер посвящен Леониду Александровичу Крейну – военному моряку, сценаристу, журналисту, писателю, стоявшему у истоков создания Мурманской областной организации Союза писателей России. Долгие годы он жил в Североморске, служил штурманом на подводных лодках Северного флота. После увольнения в запас Крейн окончил факультет журналистики Московского университета, работал в газете «На страже Заполярья».

Леонид Александрович – автор произведений, рассказывающих о службе на Северном флоте: «Диплом Цезаря Попова», «Торопись успеть», «Дуга большого круга», киноромана «Адмирал». Известный фильм «Правда лейтенанта Климова», снятый режиссером Олегом Дашкевичем по повести Леонида Крейна «Дуга большого круга» был удостоен серебряной медали имени Александра Довженко.

На вечере соберутся писатели, краеведы, молодые литераторы. Они перелистают страницы произведений автора, посмотрят отрывки из фильмов и пьес, поставленных по его сценариям.