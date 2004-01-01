Познание через творчество

Студия изобразительного искусства начала свою работу в 2002 году на базе областного Центра художественных ремесел. Создавалась она для тех, кто хотел научиться рисовать. С 2010 года студия изобразительного искусства работает при Мурманском областном Художественном музее.

Для художника-любителя искусство – возможность уйти в волшебный мир творчества, испытывать восхитительное чувство вдохновения, которое так редко посещает нас в повседневной работе. Многому учит своих слушателей преподаватель курса «Изостудия» Виталий Николаевич Бубенцов, заслуженный художник России, один из ведущих художников Русского Севера, Кольского Заполярья. Произведения его приобретены музеями Мурманска, Москвы, Вологды, Минска, Пскова, Плеса, Риги, Швеции, Норвегии, многим частным коллекциям России и Европы. Огромное количество выставок, значительное число публикаций репродукций его работ в центральных и зарубежных изданиях, десятки статей о его творчестве, рассказы друзей и студентов о нём, как о замечательном педагоге и многое другое – это общественное признание.

Много сил и времени Виталий Николаевич отдаёт преподавательской деятельности не только в Мурманском Арктическом государственном университете и Колледже Искусств, но и на курсах в Школе ремёсел. Эти курсы посещают люди разных профессий и возрастов, которые хотят научиться выражать свои чувства и впечатления красками, овладеть техническими приемами живописи и рисунка. В этом им помогает Виталий Николаевич Бубенцов – терпеливый и мудрый художник-педагог.

На выставке представлены работы учеников В.Н. Бубенцова, которые обучались в изостудии при отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного Художественного музея.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1