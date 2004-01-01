Современна жизнь человека связана с выполнением большого количества задач в день. Не случайно существует суждение, что если бы средневекового человека переместить в нашу современную жизнь, то он ту же сошел бы с ума! А что мы? Мы продолжаем жизнь в этом полной суете и информационного потока мире. И порой, из-за переполненного потока информации, упускаем многие интересные события, о которых порой просто не знаем.

Сложно поспорить, но ведь многие из нас еще в детстве мечтали стать пожарными, но время расставило все по своим местам, и вот детская мечта расплылась как туман, неуловимо убегающий из нашего сознания. В этом году той самой давней мечте суждено осуществиться.

Главное управление МЧС России по Мурманской области, при поддержке МФК Северное Нагорное впервые в России проводят невероятное по своей сложности и увлекательности спортивно-массовое мероприятие под характерным для данного ведомства названием «Пожарная тяга».

Если ты силен духом, подготовлен физически и у тебя есть еще пара таких друзей – самое время подготовить заявку на участи и облачиться в «доспехи» пожарного. Для вашей команды подготовлены уникальные испытания, которые можно выполнить только, сплотившись в единое целое! Если же ты хотел бы просто посмотреть, что же это такое «Пожарная тяга», а также показать своим родным и близким настоящие боевые образцы пожарно-спасательной и аварийной техники в действии, тебе тоже сюда! Тебя ждет незабываемое событие, которое наверняка оставит светлый отпечаток в твоей голове, а может даже осуществит давно забытую мечту!

Участникам предстоит снарядиться в полную экипировку огнеборцев, преодолеть уникальные препятствия, решить командные задачи и проявить индивидуальное мастерство!

Место проведения: г. Мурманск, территория нового моста через Кольский залив.