Совсем скоро мы будем отмечать 75-летие Великой Победы – Великий праздник для нашей страны. К сожалению, в период самоизоляции невозможно выйти на площадь города и поздравить друг друга. Парады, встречи с ветеранами и праздничные концерты перенесены на 3 сентября.

Но мы можем сплотиться в память о наших предках в рамках Акции «Поём Двором», которая станет частичкой всероссийской народной акции «Окно Победы»!

Мы предлагаем 9 мая 2020 года в 12:00 часов по московскому времени включить телеканал «ТВ-21» или радиостанцию «Большое радио», открыть свои окна, выйти на балконы и всем вместе спеть самую «победную» песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова «День Победы»!

Приглашаем Вас присоединиться к Акции «ПОЁМ ДВОРОМ».