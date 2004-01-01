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Пойманные мгновения

Фотовыставка, посвященная 85-летию Кандалакшского природного заповедника

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События: Выставки.

Кандалакшский природный заповедник расположен на побережье и 550 островах Баренцева моря и Кандалакшского залива Белого моря. Это один из старейших в России заповедников. Он был образован 7 сентября 1932 года для охраны гаги - морской утки. На заповедной территории обитает более 10 тысяч биологических видов. Среди них 229 особо охраняемых вида, включенных в региональную  Красную Книгу. 
Фотовыставка работ молодого сотрудника научного отдела Кандалакшского заповедника -орнитолога Романа Плотникова - познакомит с жизнью обитателей заповедных островов, которая обычно не доступна городскому жителю. На выставке представлены снимки с великолепными  заповедными пейзажами, животными и птицами, обитающими на охраняемых территориях, удачно попавшими в «прицел» фотообъектива.

Областная научная библиотека
c 16 октября по 18 ноября
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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