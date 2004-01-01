Пойманные мгновения

Кандалакшский природный заповедник расположен на побережье и 550 островах Баренцева моря и Кандалакшского залива Белого моря. Это один из старейших в России заповедников. Он был образован 7 сентября 1932 года для охраны гаги - морской утки. На заповедной территории обитает более 10 тысяч биологических видов. Среди них 229 особо охраняемых вида, включенных в региональную Красную Книгу.

Фотовыставка работ молодого сотрудника научного отдела Кандалакшского заповедника -орнитолога Романа Плотникова - познакомит с жизнью обитателей заповедных островов, которая обычно не доступна городскому жителю. На выставке представлены снимки с великолепными заповедными пейзажами, животными и птицами, обитающими на охраняемых территориях, удачно попавшими в «прицел» фотообъектива.