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Power Шашлыкинг 2018

Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка! 

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События: Конкурсы.

Power Хит Радио представляет кулинарный поединок на свежем воздухе! 

Мы вновь проверим умение северян приготовить вкусный, сочный и хорошо прожаренный шашлык. В кулинарном поединке на свежем воздухе принимают участие команды (от 3 до 5 человек), заранее подавшие заявки.

К участию допускаются команды, имеющие в наличии разборный мангал, шампуры (не менее 5 штук), маринованное мясо (свинина, не менее 1,5 кг), уголь, жидкость для розжига.

Задача: за час (время фиксирует помощник жюри) собрать мангал, развести угли, нанизать мясо на шампуры и по истечении времени сдать мясо на сервировочной тарелке организаторам проекта для оценки членам жюри.

Заявки принимаются в разделе «Заявка» на сайте PHR.RU. Укажите ваш контактный телефон, имя и название проекта. 

Ведущие - Слава Невалуев и Наташа Даль.

Rock'n'Roll music bar
14 июля
15:00

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