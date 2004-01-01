Грандиозное празднование нового 2017 года с Power Хит Радио!

Ограничения: 21+

Power New Year is coming! За окном белоснежный снег и ожидание наступающего праздника. 31 декабря совместно с нашими партнёрами мы поздравим наших гостей (с 23:00 до 03:00):

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Страховая компания ВСК (годовая страховка)

Фитнес центр «Наша Планета» (годовой абонемент)

Panoramic Bar «7 НЕБО» (сертификат на сумму 77.777 рублей на год)

В программе:

презентация диска «POWER HITS 2016»

живой вокал от несравненной DANAYA SHOW

у руля, настоящая гроза Великого Устюга ведущий Power Хит Радио – Артём Моисеев



Всех гостей ждет Новогодний DJ парад (с 03:00 до 10:00), при участии сильнейших диск жокеев города. С ночи и до самого утра правильный зададут правильный бит новому танцевальному году:

03:00 – 04:00 CHELAKHOV

04:00 – 05:00 AVRORA

05:00 – 06:00 S-C-R-E-A-M

06:00 – 07:00 SLAVA SHOOM

07:00 – 08:00 TAKINADO

08:00 – 09:00 NORDMANN

09:00 – 10:00 WOW MACHINE