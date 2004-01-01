Power New Year
Грандиозное празднование нового 2017 года с Power Хит Радио!
Power New Year is coming! За окном белоснежный снег и ожидание наступающего праздника. 31 декабря совместно с нашими партнёрами мы поздравим наших гостей (с 23:00 до 03:00):
Компания «МегаФон» - год бесплатной мобильной связи (о предоставлении скидки 100% на начисления абонентской платы в течении 12 месяцев абоненту «МегаФон»)
Страховая компания ВСК (годовая страховка)
Фитнес центр «Наша Планета» (годовой абонемент)
Panoramic Bar «7 НЕБО» (сертификат на сумму 77.777 рублей на год)
В программе:
презентация диска «POWER HITS 2016»
живой вокал от несравненной DANAYA SHOW
у руля, настоящая гроза Великого Устюга ведущий Power Хит Радио – Артём Моисеев
Всех гостей ждет Новогодний DJ парад (с 03:00 до 10:00), при участии сильнейших диск жокеев города. С ночи и до самого утра правильный зададут правильный бит новому танцевальному году:
03:00 – 04:00 CHELAKHOV
04:00 – 05:00 AVRORA
05:00 – 06:00 S-C-R-E-A-M
06:00 – 07:00 SLAVA SHOOM
07:00 – 08:00 TAKINADO
08:00 – 09:00 NORDMANN
09:00 – 10:00 WOW MACHINE
FC/DC
Вход свободный
Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77