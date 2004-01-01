Поветерья вам, люди добрые!

«Я родился в день Веры, Надежды, Любви», – писал он о самом себе. И действительно – любовь к родному краю и людям, его населявшим, Владимир Александрович Смирнов пронес через всю жизнь. Геолог, моряк, журналист, краевед, поэт Владимир Смирнов стал первым среди писателей-мурманчан выпускником Литературного института имени А. М. Горького и первым уроженцем Кольского Севера – членом Союза писателей, куда был принят в 1978 году. Владимир Александрович - автор поэтических сборников «Таежные маяки», «Жизнь, которой живу», «Круги земли», «Поморье», «Поветерье», «Взводень», «Побережник», «Поклонный крест», «Я люблю мое Заполярье», публицистических книг «Поворотная вода», «Я живу на Севере», «Живое вокруг нас».

Именно Владимир Александрович познакомил русского читателя с творчеством первой саамской поэтессы О. Вороновой, создав переводы ее стихов.

Ему были свойственны северный энциклопедизм и сыновняя нежность к Кольскому Северу. И умер он скоропостижно 27 ноября 1995 года в лесу на берегу реки Тулома.

В день его рождения 30 сентября 1997 года в Мурманске на доме по адресу: Рыбный проезд, открыта мемориальная доска; 23 мая 2008 года установлен бюст-памятник перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

А ещё ежегодно в день рождения большого самобытного поэта Владимира Александровича проходит праздник поэзии Заполярья. Приглашаем всех желающих на этот вечер, который состоится 30 сентября года в 16 часов в Мурманской областной научной библиотеке.