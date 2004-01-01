Поцелуй Альфа

Поэт, рок-музыкант и художник Олег Александрович Паламарчук, работающий по творческим псевдонимом Палам, родился 17 декабря 1969 года, в городе Николаеве, на юге Украины.

Большую часть жизни прожил в родном городе. Закончил школу. Получил диплом по специальности учитель истории.

Стихи начал писать в 1988 году. С 1990-го увлёкся графикой.

В 1995-ом году с Андреем Охрименко, Виктором Дзюбой и Ольгой Матвеевой основал рок-группу «Лампа», в которой был автором текстов, вокалистом и флейтистом. В составе этой группы записал два магнитоальбома.

Также выступал сольно и в составе других музыкальных коллективов.

Принимал участие во многих концертах, фестивалях, поэтических вечерах, слэмах и других культурных акциях.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1