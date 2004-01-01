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Поцелуй Альфа

Выставка живописи и графики Олега Паламарчука 

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События: Выставки.

Поэт, рок-музыкант и художник Олег Александрович Паламарчук, работающий по творческим псевдонимом Палам, родился 17 декабря 1969 года, в городе Николаеве, на юге Украины.

Большую часть жизни прожил в родном городе. Закончил школу. Получил диплом по специальности учитель истории.

Стихи начал писать в 1988 году. С 1990-го увлёкся графикой.

В 1995-ом году с Андреем Охрименко, Виктором Дзюбой и Ольгой Матвеевой основал рок-группу «Лампа», в которой был автором текстов, вокалистом и флейтистом. В составе этой группы записал два магнитоальбома.
Также выступал сольно и в составе других музыкальных коллективов.

Принимал участие во многих концертах, фестивалях, поэтических вечерах, слэмах и других культурных акциях.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1

Городской выставочный зал
6 апреля
15:00 (Открытие)
c 6 по 24 апреля
Цены

Вход свободный

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