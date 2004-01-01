Целью проекта являлась популяризация культурных и нравственных ценностей молодежи Мурманской области, профессиональное ориентирование молодежи в сфере культуры и искусства.

В течение 3-х дней команда фестиваля путешествовала на настоящем специальном железнодорожном составе, который 30 августа прибыл в Кандалакшу, 31 августа заехал в Оленегорск и 1 сентября вернулся в Мурманск. В каждом городе были организованы творческие площадки, одна из которых получила название «Арт-площадка». На мероприятии был проведен мастер-класс мурманского художника Екатериной Кузнецовой, которая рассказала, как написать картину в технике «Флюид Арт».

Флюид Арт – это техника рисования жидким акрилом, с английского переводится как жидкое искусство. Этот вид абстрактной живописи основан на рисовании акриловой краской, которой придают жидкую текучую консистенцию. Жидкий акрил разных цветов поочередно или одновременно выливают на холст, где цвета перемешиваются и формируют абстрактный рисунок. Таким образом создаются потрясающие работы, а каждый из участников может почувствовать себя настоящим художником.

В каждом городе были нарисованы более 10 картин разными художниками в различных цветах и эффектах, которые будут объединены в целое полотно. Получившуюся работу можно по праву назвать самым большим полотном на Северо-Западе России, выполненным в данной технике и большим количеством художников.

Выставка «ПОТОКИ МУРМАНА» раскрывает творческую душу всей Мурманской области - разнообразную, разностороннюю, яркую, самобытную и уникальную. И ее частичка живет в каждом жителе Мурманской области.