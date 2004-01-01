Уже много лет в «Потешенки» приходят юные северяне, которые хотят узнать больше о русской традиционной культуре. Ребята постигают эту науку с 3х лет: они учатся играть, петь, узнают много о народных традициях.

На юбилейном концерте мурманчане и гости города смогут познакомиться с детским творчеством, услышат народные песни, смогут поучаствовать в играх.

С Юбилеем юных артистов придут поздравить ансамбль народной песни «Русские потешки» из Дома культуры Ленинского округа иколлективы областной «Кировки»: ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» и ансамбль народной песни «Горенка».