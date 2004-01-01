Посвящение весне

Ограничения: 12+

Программа концерта

Ардити – Поцелуй

Глиер – В дали безбрежной

Глиер – Восточная песнь

Гуно – Вальс Джульетты

Дебюсси – Звёздная ночь

Рахманинов – Как мне больно

Рахманинов – Молитва

Рахманинов – Пощады я молю

Рахманинов – Сирень

Римский-Корсаков – Ария Снегурочки

Римский-Корсаков – Не ветер, вея с высоты

Римский-Корсаков – О чём в тиши ночей

Россини – Каватина Розины

Стравинский – Весна

Чайковский – О, дитя

Чайковский – То было раннею весной



Наталья Васильева (сопрано)

Родилась в Мурманской области. Окончила народное отделение Мурманского музыкального училища по классу баяна и Петрозаводскую консерваторию по специальности сольное пение. Сотрудничала с известными мурманскими коллективами: хоровой капеллой п/у И.Никитина, хором "Амадеус" (худ.руководитель – В.Иванов). Концертировала в России и за рубежом (Норвегия, Италия). С 2015г. – солистка Мурманской областной филармонии. Среди последних творческих достижений певицы - участие в концерте легендарного ансамбля "Терем-квартет" из С.-Петербурга, Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема , сольный концерт "Под звуки нежные романса…". В репертуаре Н.Васильевой – произведения русских и зарубежных композиторов, классические оперные и концертные арии, старинные романсы, народные пени.

Елена Тимофеева (фортепиано)

Окончила Артемовское Музыкальное училище им. И.Карабица, а затем – Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.Глазунова (класс фортепиано – заслуженного артиста РФ, профессора В.Э.Абрамова).

Елена участвовала в большинстве крупных музыкальных проектах филармонии – постановках опер, исполнении кантатно-ораториальных сочинений. Выступает с вокалистами и инструменталистами, участвует в концертах Мурманского филармонического оркестра. Гастролировала в Карелии, Вологде, С.-Петербурге, Украине, Норвегии.