Посвящение весне
Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано) и Е. Тимофеева (фортепиано)
Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано) и Е. Тимофеева (фортепиано)
Программа концерта
Ардити – Поцелуй
Глиер – В дали безбрежной
Глиер – Восточная песнь
Гуно – Вальс Джульетты
Дебюсси – Звёздная ночь
Рахманинов – Как мне больно
Рахманинов – Молитва
Рахманинов – Пощады я молю
Рахманинов – Сирень
Римский-Корсаков – Ария Снегурочки
Римский-Корсаков – Не ветер, вея с высоты
Римский-Корсаков – О чём в тиши ночей
Россини – Каватина Розины
Стравинский – Весна
Чайковский – О, дитя
Чайковский – То было раннею весной
Наталья Васильева (сопрано)
Родилась в Мурманской области. Окончила народное отделение Мурманского музыкального училища по классу баяна и Петрозаводскую консерваторию по специальности сольное пение. Сотрудничала с известными мурманскими коллективами: хоровой капеллой п/у И.Никитина, хором "Амадеус" (худ.руководитель – В.Иванов). Концертировала в России и за рубежом (Норвегия, Италия). С 2015г. – солистка Мурманской областной филармонии. Среди последних творческих достижений певицы - участие в концерте легендарного ансамбля "Терем-квартет" из С.-Петербурга, Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема , сольный концерт "Под звуки нежные романса…". В репертуаре Н.Васильевой – произведения русских и зарубежных композиторов, классические оперные и концертные арии, старинные романсы, народные пени.
Елена Тимофеева (фортепиано)
Окончила Артемовское Музыкальное училище им. И.Карабица, а затем – Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.Глазунова (класс фортепиано – заслуженного артиста РФ, профессора В.Э.Абрамова).
Елена участвовала в большинстве крупных музыкальных проектах филармонии – постановках опер, исполнении кантатно-ораториальных сочинений. Выступает с вокалистами и инструменталистами, участвует в концертах Мурманского филармонического оркестра. Гастролировала в Карелии, Вологде, С.-Петербурге, Украине, Норвегии.
300 р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
Вечер живой музыки. Выступают – Олег Щукин, Лолита, «ВасяНастя», Яра, «Космический Стас», Евгений Гоман и Анастасия Комарова, Marisse & All Rey, Алексей Рейман