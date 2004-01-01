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Посвящение Шуману

Концерт Михаила Мордвинова (Россия-Германия)

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События: Концерты.

Программа концерта:

  • Р.Шуман
  • Ночные пьесы соч. 23
  • Венский карнавал соч. 26
  • Крейслериана соч. 16

Михаил Мордвинов – лауреат многочисленных престижных музыкальных конкурсов. Среди наград пианиста есть золотая медаль, завоеванная на XII Международном конкурсе имени Шумана в Цвиккау - в родном городе великого немецкого композитора (1996 г.). Он является обладателем первой премии и специального приза VI Международного конкурса имени Ф. Шуберта в Дортмунде (1997 г.) и победителем Международного фортепианного конкурса в Княжестве Андорра (2006 г.). Победы на конкурсах открыли пианисту дорогу на международную сцену. Плотный концертный график музыканта охватывает Россию, большинство стран Восточной и Западной Европы, Японию, Корею, США. Михаил Мордвинов частый гость на престижных музыкальных фестивалях – Экс-ан-Прованс и парижский фестиваль Шопена во Франции, Портогруаро, Черво и Трекастаньи в Италии…

Особое внимание исполнитель уделяет камерному музицированию, его репертуар в этой области особенно значителен. В 2013 г. пианист становится одним из основателей ансамбля Arteunita, базирующегося в Валенсии (Испания), в Берлине с его участием создается трио имени Мечислава Вайнберга.

Мордвинов активно сотрудничает с российскими и европейскими теле-радиокомпаниями. Им осуществлено множество фондовых и концертных записей для радио и телевидения. В 1998 году в Германии записан первый сольный компакт-диск пианиста с программой из произведений Шуберта и Рахманинова, в дальнейшем в России издано несколько дисков с сольными программами. В 2014 году лейблом Genuin выпущен альбом с транскрипциями Шуберта-Листа и циклом «Картинки с выставки» Мусоргского, в 2016 году с участием Мордвинова Sony Classical выпустила запись «Свадебки» Стравинского (дирижер Т. Курентзис).

Филармония
17 марта
17:00
Цены

400 р.

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