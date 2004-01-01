Посвящение Пушкину

Литературно-музыкальный вечер к 220-летию со дня рождения поэта

Литературно-музыкальный вечер организован совместно с Мурманским региональным отделением Всероссийского Созидательного Движения «Русский лад». На вечере прозвучат строки Пушкина, а также стихотворения выдающихся поэтов, посвященные Пушкину.

Зрители познакомятся с интересными видеоматериалами о жизни и творчестве поэта, узнают о том, как образ Пушкина воплотился в картинах художников разных времен. В вечере примет участие ансамбль «Ренессанс».