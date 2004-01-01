Посвящение М. Петипа

В этом году фестиваль «Полярный круг» посвящен 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа. Его роль в развитии российского балета неоценима. В истории отечественного танцевального искусства была целая эра, которую называют «эпохой Петипа». Он поставил более 60 балетов, а также создал свод правил, которые до сих пор применяются в искусстве театрального танца и считаются основами балетного академизма. Характерной чертой его постановок являются мастерство композиции, виртуозная разработка сольных партий, стройность хореографического ансамбля.

Именно этому великому балетмейстеру посвящена хореографическая зарисовка, которую мурманчанам и гостям столицы Кольского Заполярья представит театр балета из Кирова.

Театр балета – это структурное подразделение Детской школы классического танца города Кирова, созданное для осуществления концертной деятельности в сфере хореографического искусства. В состав театра входят выпускники Детской школы классического танца, артисты, имеющие опыт работы в хореографических коллективах не менее 3-х лет.