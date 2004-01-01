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Последний романтик

Презентация книги Владимира Блинова

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События: Презентации.

Новый роман мурманского писателя и журналиста Владимира Блинова «Последний романтик» рассказывает о жизни и судьбе первого капитана атомного ледокола «Арктика», Героя Социалистического Труда Юрия Сергеевича Кучиева. Под началом Кучиева 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» первым в мире в надводном плавании достиг Северного полюса. Имя легендарного полярного капитана присвоено острову в юго-западной части архипелага Земля Франца - Иосифа. 26 августа 2019 года Юрию Сергеевичу Кучиеву исполнилось бы 100 лет.

Новую книгу представят ее автор Владимир Блинов и издатель Олег Дроздов. Свою точку зрения выскажут коллеги по творческому цеху. Участниками встречи станут представители общественных и ветеранских организаций, связанных с исследованием Арктики.

Публикация книги осуществлена на грант Губернатора Мурманской области на издание литературного наследия мурманских писателей.

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