Провожаем лето вместе с Молодежь51

прямая трансляция в вк Молодежь51

Молодежь51 DM Shved крутой ди-джей-сет, за вертушками GABUR

уникальная возможность задать вопрос популярным ди-джеям и получить за это приз

гость в эфире Настя Никитина

приз за самую смешную летнюю историю

конкурс репостов стрима

приз для «Самого внимательного зрителя»

море позитива, живое общение, яркие эмоции



Отправляй смешную историю о лете в сообщения группы до 28.08., победитель получит классный набор для пикника от нашего партнера

Получи звание «самого внимательного», наблюдая за тем, какие летние предметы появляются в кадре. В конце трансляции напиши, что видел, и получи крутой приз от Молодежь51



Следи за событиями, участвуй в прямом эфире и получай за это подарки



Репость трансляцию к себе на стену и стань обладателем секретного подарка, принимаются репосты в день трансляции



Прямая трансляция в вк Молодежь51, инстаграм instagram.com/molodezh51 и на YouTube youtu.be/giobr24pLu0



Проведи с нами «Последнее воскресенье лета»

