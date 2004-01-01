Последнее воскресенье лета
Проводи лето вместе с Молодежь 51 (прямая трансляция)
Проводи лето вместе с Молодежь 51 (прямая трансляция)
Провожаем лето вместе с Молодежь51
Отправляй смешную историю о лете в сообщения группы до 28.08., победитель получит классный набор для пикника от нашего партнера
Получи звание «самого внимательного», наблюдая за тем, какие летние предметы появляются в кадре. В конце трансляции напиши, что видел, и получи крутой приз от Молодежь51
Следи за событиями, участвуй в прямом эфире и получай за это подарки
Репость трансляцию к себе на стену и стань обладателем секретного подарка, принимаются репосты в день трансляции
Прямая трансляция в вк Молодежь51, инстаграм instagram.com/molodezh51 и на YouTube youtu.be/giobr24pLu0
Проведи с нами «Последнее воскресенье лета»
Онлайн-программа концертов