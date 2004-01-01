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Последнее воскресенье лета

Проводи лето вместе с Молодежь 51 (прямая трансляция)

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События: Праздники.

Провожаем лето вместе с Молодежь51

  •  прямая трансляция в вк Молодежь51
  •  крутой ди-джей-сет, за вертушками GABUR и DM Shved
  •  уникальная возможность задать вопрос популярным ди-джеям и получить за это приз
  •  гость в эфире Настя Никитина
  •  приз за самую смешную летнюю историю
  •  конкурс репостов стрима
  •  приз для «Самого внимательного зрителя»
  •  море позитива, живое общение, яркие эмоции


Отправляй смешную историю о лете в сообщения группы до 28.08., победитель получит классный набор для пикника от нашего партнера 
Получи звание «самого внимательного», наблюдая за тем, какие летние предметы появляются в кадре. В конце трансляции напиши, что видел, и получи крутой приз от Молодежь51 

Следи за событиями, участвуй в прямом эфире и получай за это подарки 

Репость трансляцию к себе на стену и стань обладателем секретного подарка, принимаются репосты в день трансляции 

Прямая трансляция в вк Молодежь51, инстаграм instagram.com/molodezh51 и на YouTube youtu.be/giobr24pLu0

Проведи с нами «Последнее воскресенье лета» 

Город Мурманск
30 августа
15:00

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