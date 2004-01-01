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Послание из прошлого

Мини-выставка нового экспоната музея

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События: Выставки.

На выставке посетители увидят новый экспонат музея – Послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года. Кроме того, выставка представит капсулу, фотографии с церемонии извлечения капсулы, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, копию послания, которая хранилась в музее, газеты того периода и другие документы.

Краеведческий музей
c 20 ноября 2017 по 30 января 2018
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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