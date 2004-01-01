Послание из прошлого
Мини-выставка нового экспоната музея
Мини-выставка нового экспоната музея
На выставке посетители увидят новый экспонат музея – Послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года. Кроме того, выставка представит капсулу, фотографии с церемонии извлечения капсулы, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, копию послания, которая хранилась в музее, газеты того периода и другие документы.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка, посвященная 100-летию Великой русской революции.
Выставка, посвященная 85-летию Областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.