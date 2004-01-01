Послание из прошлого

На выставке посетители увидят новый экспонат музея – Послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года. Кроме того, выставка представит капсулу, фотографии с церемонии извлечения капсулы, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, копию послания, которая хранилась в музее, газеты того периода и другие документы.