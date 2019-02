Пошлая Молли

Ограничения: 18+

На сцене PIN-UP встречай главных молодежных героев нашего времени. Все три альбома группы взорвали интернет, а недавний тур по России сопровождался неизменным SOLD OUT. Фронтмен группы Кирилл еще десять лет назад читал рэп и слушал Эминема, Bring Me the Horizon, Mindless Self Indulgence. А свою первую пластинку, вышедшую год назад, скромно называет «детской» и записанной во многом «чисто для стёба». Тем не менее, стёб явно удался: аудитория группы растет как цунами, подпевая рифмы о ночевках под мостом, конечно сексе и прочих радостях колючей энергии, обрамленных в мелодии, построенные на гремучей смеси электроники и рока. Который уже не важно, еще жив или уже нет. Уникальный шанс услышать новый хитовый альбом «Очень страшная Молли 3», послэмить и получить автограф группы и подарок от Кирюши Бледного!