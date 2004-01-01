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Портрет великой княжны Анны Павловны

Выставка одной картины

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События: Выставки.

Гости увидят копийную работу неизвестного художника «Великая княжна Анна Павловна» из собрания Мурманского областного художественного музея. Оригинал картины принадлежит кисти немецкого художника Карла Вальтера, который находится в Государственном музее-заповеднике Гатчина.

В экспозиции посетители также увидят репродукции картин известных художников, на которых изображена семья Анны Павловны Романовой.

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