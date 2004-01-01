Портрет великой княжны Анны Павловны

Гости увидят копийную работу неизвестного художника «Великая княжна Анна Павловна» из собрания Мурманского областного художественного музея. Оригинал картины принадлежит кисти немецкого художника Карла Вальтера, который находится в Государственном музее-заповеднике Гатчина.

В экспозиции посетители также увидят репродукции картин известных художников, на которых изображена семья Анны Павловны Романовой.