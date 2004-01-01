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Популярные жанры: читаем в оригинале

Выставка изданий на английском языке

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События: Выставки.

На выставке представлены книги разных жанров  на английском языке. Среди произведений – пьесы Уильяма Шекспира и женские романы Джейн Остин и Шарлотты Бронте, фэнтезийные саги Джона Толкина и научная фантастика Рэя Брэдбери, детективы Агаты Кристи и Хилари Мантел, а также современные шведские детективы Хеннинга Манкелля  на английском языке. 

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