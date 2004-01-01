Попробуй стать волшебником

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Героине приключенческого романа Тамары Крюковой «Волшебница с острова гроз» четырнадцать лет. Она своенравна, независима, и у нее полно проблем, как у любой девочки в ее возрасте. Но она не ведает о том, что ее главная проблема - сильнейший магический дар. Девочку ждут заговоры, лишения и опасности. Ей по силам многое, а она мечтает стать простой смертной, потому что знает, сколь тяжко бремя могущества.

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