147085

Поп-арт

Рисуем акрилом на арт-вечеринке в Пинте!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечер отдыха, Мастер-класс.

Неважно когда в последний раз вы держали кисточку в руках, при помощи наших профессиональных художников написать картину получится у каждого участника!

Все материалы предоставляются, с собой нужно принести только себя и хорошее настроение. 

В стоимость билета включены не только материалы и позитив генерируемый нашим профессиональным ведущим, но и бокал вашего любимого напитка на выбор.

Обязательно отснимем профессиональные фото и видео с помощью гениев кадра.

Ведущие:

  • Зажигательный ведущий Кирилл Васильев 
  • Художник Владислав 
  • Помощник художника Екатерина 
  • Их чудо-команда: Фотограф Алексей и видеограф Александр.

Забронировать место у мольберта можно по ссылке

Продолжительность мероприятия: 2 часа с перерывом посередине на 15 минут. 

Пинта
3 февраля
16:00
Цены

1500 р. – 1 место 
1450 р. – от трёх мест 
1400 р. – от пяти мест

Информация по телефону: 45-24-95

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?