Поп-арт
Рисуем акрилом на арт-вечеринке в Пинте!
Рисуем акрилом на арт-вечеринке в Пинте!
Неважно когда в последний раз вы держали кисточку в руках, при помощи наших профессиональных художников написать картину получится у каждого участника!
Все материалы предоставляются, с собой нужно принести только себя и хорошее настроение.
В стоимость билета включены не только материалы и позитив генерируемый нашим профессиональным ведущим, но и бокал вашего любимого напитка на выбор.
Обязательно отснимем профессиональные фото и видео с помощью гениев кадра.
Ведущие:
Забронировать место у мольберта можно по ссылке.
Продолжительность мероприятия: 2 часа с перерывом посередине на 15 минут.
1500 р. – 1 место
1450 р. – от трёх мест
1400 р. – от пяти мест
Информация по телефону: 45-24-95