Рисуем акрилом на арт-вечеринке в Пинте!

Неважно когда в последний раз вы держали кисточку в руках, при помощи наших профессиональных художников написать картину получится у каждого участника!

Все материалы предоставляются, с собой нужно принести только себя и хорошее настроение.

В стоимость билета включены не только материалы и позитив генерируемый нашим профессиональным ведущим, но и бокал вашего любимого напитка на выбор.

Обязательно отснимем профессиональные фото и видео с помощью гениев кадра.

Ведущие:

Зажигательный ведущий Кирилл Васильев

Художник Владислав

Помощник художника Екатерина

Их чудо-команда: Фотограф Алексей и видеограф Александр.

Забронировать место у мольберта можно по ссылке.

Продолжительность мероприятия: 2 часа с перерывом посередине на 15 минут.