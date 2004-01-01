Поморская гребная регата – 2018
Традиционные ежегодные соревнования в акватории Малой Пирь-губы
Традиционные ежегодные соревнования в акватории Малой Пирь-губы
В соревнованиях могут принять участие все желающие, главное условие – наличие поморской деревянной лодки: карбаса или подъездка. Использовать можно только деревянные вёсла неограниченной длины, пластиковые или металлические запрещены.
Регата включает в себя четыре этапа:
На берегу будет работать ярмарка «Город мастеров», разнообразные поделки представят не только жители Мурманской области, но и Карелии, Архангельской области, других регионов России. Также в программе праздника: выступление солистов и творческих коллективов Умбы и Кандалакши, танцевальный флешмоб, «Поморские игрища», развернутся торговые ряды и игровые площадки для детей.
Впервые в программе Поморской регаты – парад-конкурс самодельных моделей кораблей «Мечта зуйка». К участию в конкурсе приглашены дети, семьи и все желающие. Принимаются модели вымышленных, морских и речных судов, кораблей различного назначения, изготовленные самими участниками из подручных материалов. Могут быть представлены модели как исторических, так и фантазийных судов, кораблей, а также плавучих сооружений будущего, какими их представляют участники выставки-конкурса.
Праздник начнется в 11:00 театрализованным представлением «Морской коктейль», посвящённым Дню рыбака.
В 12:00 будет поднят флаг и состоится открытие «Поморской гребной регаты – 2018». А в 12:30 старт лодок, соревнования в номинациях: карбасы, подъездки, женские гонки, эстафета.
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