Поморская гребная регата – 2018

В соревнованиях могут принять участие все желающие, главное условие – наличие поморской деревянной лодки: карбаса или подъездка. Использовать можно только деревянные вёсла неограниченной длины, пластиковые или металлические запрещены.



Регата включает в себя четыре этапа:

пятикилометровая гонка на 4-весельных карбасах (экипаж 5 человек, два гребца и рулевой)

гонки на 2-весельных подъездках (экипаж 3 человека) – 2,5 километра

командная гонка-эстафета, при которой предусмотрена смена гребцов – 6 км

женская 2-километровая гонка на подъездках

На берегу будет работать ярмарка «Город мастеров», разнообразные поделки представят не только жители Мурманской области, но и Карелии, Архангельской области, других регионов России. Также в программе праздника: выступление солистов и творческих коллективов Умбы и Кандалакши, танцевальный флешмоб, «Поморские игрища», развернутся торговые ряды и игровые площадки для детей.

Впервые в программе Поморской регаты – парад-конкурс самодельных моделей кораблей «Мечта зуйка». К участию в конкурсе приглашены дети, семьи и все желающие. Принимаются модели вымышленных, морских и речных судов, кораблей различного назначения, изготовленные самими участниками из подручных материалов. Могут быть представлены модели как исторических, так и фантазийных судов, кораблей, а также плавучих сооружений будущего, какими их представляют участники выставки-конкурса.

Праздник начнется в 11:00 театрализованным представлением «Морской коктейль», посвящённым Дню рыбака.

В 12:00 будет поднят флаг и состоится открытие «Поморской гребной регаты – 2018». А в 12:30 старт лодок, соревнования в номинациях: карбасы, подъездки, женские гонки, эстафета.