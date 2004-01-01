Поморская гребная регата 2017

Поморская регата - спортивный фестиваль - один из символов Умбы. Постоянные гости - команды из Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Номинации четыре:

гонки на 4-весельных карбасах, дистанция 3 километра

гонки на 2-весельных лодках-подъездках, 3 километра

женские гонки на 2-весельных лодках-подъездках на 2 километра

эстафета тоже на 2 километра

Основная цель проведения регаты - сохранение и развитие самобытных традиций и обычаев поморов.

Участие в соревнованиях могут принят все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие ее у местных жителей.