Поморская гребная регата 2017
Юбилейные традиционные соревнования
Юбилейные традиционные соревнования
Поморская регата - спортивный фестиваль - один из символов Умбы. Постоянные гости - команды из Мурманской области и Санкт-Петербурга.
Номинации четыре:
Основная цель проведения регаты - сохранение и развитие самобытных традиций и обычаев поморов.
Участие в соревнованиях могут принят все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие ее у местных жителей.
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