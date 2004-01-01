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Поморская гребная регата 2017

Юбилейные традиционные соревнования

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События: Спорт.

Поморская регата - спортивный фестиваль - один из символов Умбы. Постоянные гости - команды из Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Номинации четыре:

  • гонки на 4-весельных карбасах, дистанция 3 километра
  • гонки на 2-весельных лодках-подъездках, 3 километра
  • женские гонки на 2-весельных лодках-подъездках на 2 километра
  • эстафета тоже на 2 километра

Основная цель проведения регаты - сохранение и развитие самобытных традиций и обычаев поморов.

Участие в соревнованиях могут принят все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие ее у местных жителей.

Умба
8 июля
12:00

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