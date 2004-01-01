В честь дня Великой победы, Первое Мурманское запускает акцию «Помню, горжусь!».

1 мая, на проспекте Ленина, около дома номер 68, Вы сможете получить особый значок с георгиевской лентой. Количество значков ограничено.

Акция «Помню, горжусь» проходит в нашем городе впервые и направлена на сохранение памяти о подвиге Мурманска и всех мурманчан, сражавшихся за нашу Родину. Только благодаря их силе духа и мужеству мы имеем честь жить в городе, который гордо носит звание города-героя.