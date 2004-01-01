Полёт фантазии

Шмарук Валентина Фёдоровна родилась 25 мая 1949 года в посёлке Ваенга. Окончила Мурманский педагогический институт.

Большую часть своей творческой жизни отдала вышивке. В совершенстве владеет вышивкой гладью, крестом и бисером, помимо этого увлекается флористикой.

Постоянный участник областных и городских мероприятий. Её работы неоднократно экспонировались в музеях и выставочных залах Мурманской области, Республики Карелия, Краснодарского края.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2.