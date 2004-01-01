151148

Полёт фантазии

Персональная выставка Валентины Шмарук

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Шмарук Валентина Фёдоровна родилась 25 мая 1949 года в посёлке Ваенга. Окончила Мурманский педагогический институт.

Большую часть своей творческой жизни отдала вышивке. В совершенстве владеет вышивкой гладью, крестом и бисером, помимо этого увлекается флористикой.

Постоянный участник областных и городских мероприятий. Её работы неоднократно экспонировались в музеях и выставочных залах Мурманской области, Республики Карелия, Краснодарского края.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2. 

Городской выставочный зал
c 18 октября по 5 ноября

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?