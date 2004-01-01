Полёт фантазии
Персональная выставка Валентины Шмарук
Персональная выставка Валентины Шмарук
Шмарук Валентина Фёдоровна родилась 25 мая 1949 года в посёлке Ваенга. Окончила Мурманский педагогический институт.
Большую часть своей творческой жизни отдала вышивке. В совершенстве владеет вышивкой гладью, крестом и бисером, помимо этого увлекается флористикой.
Постоянный участник областных и городских мероприятий. Её работы неоднократно экспонировались в музеях и выставочных залах Мурманской области, Республики Карелия, Краснодарского края.
Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2.
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