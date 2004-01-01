133691

Полярный день 2017

II Мурманский TRAIL-полумарафон

1
Я иду
Ваша оценка
События: Соревнование, Представления, Вечер отдыха.

Данное мероприятие – достопримечательность Мурманска. Особенность полумарафона: необычное время старта спортсменов в 23:00, и прохождение дистанции ночью. В период, когда на нашей широте наступает местный феномен – Полярный день!

Приглашаем спортсменов бросить себе вызов и пройти непростую дистанцию TRAIL-полумарафона в 21,1 км!
Также (по многочисленным просьбам) введены дистанции-спутники на 5 и 10 км.

Трасса проходит по территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска». Маршрут: 21.1 км – 4 круга, 5 км – 1 круг и 10 км – 2 круга.

Программа:

20:00 – начало регистрации участников
22:00 – старт представителей северной (скандинавской) ходьбы
23:00 – старт участников основного пробега и дистанций-спутников
не позднее 02:00 – церемония награждения победителей и призеров

Стартовый пакет участника:

медицинская страховка от страхового агентства «Регион51» 
нагрудный номер
пункты питания на трассе
памятная медаль
диплом участника
приглашение на супер POWER-спаггети-party от POWER хит радио

Брось себе вызов!

Регистрация здесь

Приглашаем зрителей поддержать спортсменов и самим весело провести время!

Развлекательная программа (с 20:00):

семейный забег
шоу по чирлиденгу «Циклон»
шоу команды «Силовой экстрим»
премьера рок-группы «Киловатт»

А также:

мобильная баня на берегу озера (бесплатно для всех)
подарки от партнеров

Проведите вечер на чистом воздухе с пользой для здоровья!

Цены

Стартовый взнос (при онлайн-оплате):
1000 р. – На дистанцию 21,1
1000 р. – На дистанцию 21,1 км. (северная ходьба)
400 р. – На дистанцию 10 км.
400 р. – На дистанцию 10 км. (северная ходьба)
400 р. – На дистанцию 5 км.
400 р. – На дистанцию 5 км. (северная ходьба)

Кто собирается 1

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?