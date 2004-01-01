Полярный день 2017
II Мурманский TRAIL-полумарафон
II Мурманский TRAIL-полумарафон
Данное мероприятие – достопримечательность Мурманска. Особенность полумарафона: необычное время старта спортсменов в 23:00, и прохождение дистанции ночью. В период, когда на нашей широте наступает местный феномен – Полярный день!
Приглашаем спортсменов бросить себе вызов и пройти непростую дистанцию TRAIL-полумарафона в 21,1 км!
Также (по многочисленным просьбам) введены дистанции-спутники на 5 и 10 км.
Трасса проходит по территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска». Маршрут: 21.1 км – 4 круга, 5 км – 1 круг и 10 км – 2 круга.
Программа:
20:00 – начало регистрации участников
22:00 – старт представителей северной (скандинавской) ходьбы
23:00 – старт участников основного пробега и дистанций-спутников
не позднее 02:00 – церемония награждения победителей и призеров
Стартовый пакет участника:
медицинская страховка от страхового агентства «Регион51»
нагрудный номер
пункты питания на трассе
памятная медаль
диплом участника
приглашение на супер POWER-спаггети-party от POWER хит радио
Брось себе вызов!
Регистрация здесь
Приглашаем зрителей поддержать спортсменов и самим весело провести время!
Развлекательная программа (с 20:00):
семейный забег
шоу по чирлиденгу «Циклон»
шоу команды «Силовой экстрим»
премьера рок-группы «Киловатт»
А также:
мобильная баня на берегу озера (бесплатно для всех)
подарки от партнеров
Проведите вечер на чистом воздухе с пользой для здоровья!
Стартовый взнос (при онлайн-оплате):
1000 р. – На дистанцию 21,1
1000 р. – На дистанцию 21,1 км. (северная ходьба)
400 р. – На дистанцию 10 км.
400 р. – На дистанцию 10 км. (северная ходьба)
400 р. – На дистанцию 5 км.
400 р. – На дистанцию 5 км. (северная ходьба)
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