Полярный день 2017

Данное мероприятие – достопримечательность Мурманска. Особенность полумарафона: необычное время старта спортсменов в 23:00, и прохождение дистанции ночью. В период, когда на нашей широте наступает местный феномен – Полярный день!

Приглашаем спортсменов бросить себе вызов и пройти непростую дистанцию TRAIL-полумарафона в 21,1 км!

Также (по многочисленным просьбам) введены дистанции-спутники на 5 и 10 км.

Трасса проходит по территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска». Маршрут: 21.1 км – 4 круга, 5 км – 1 круг и 10 км – 2 круга.

Программа:

20:00 – начало регистрации участников

22:00 – старт представителей северной (скандинавской) ходьбы

23:00 – старт участников основного пробега и дистанций-спутников

не позднее 02:00 – церемония награждения победителей и призеров

Стартовый пакет участника:

медицинская страховка от страхового агентства «Регион51»

нагрудный номер

пункты питания на трассе

памятная медаль

диплом участника

приглашение на супер POWER-спаггети-party от POWER хит радио

Брось себе вызов!

Регистрация здесь

Приглашаем зрителей поддержать спортсменов и самим весело провести время!

Развлекательная программа (с 20:00):

семейный забег

шоу по чирлиденгу «Циклон»

шоу команды «Силовой экстрим»

премьера рок-группы «Киловатт»

А также:

мобильная баня на берегу озера (бесплатно для всех)

подарки от партнеров

Проведите вечер на чистом воздухе с пользой для здоровья!