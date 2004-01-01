Первый горный фестиваль в Кировске – уникальном городе, окружённом горами

Мультифестиваль назван в честь уникального периода времени, когда Солнце не заходит за горизонт – в Кировске 48 таких дней.

Фестиваль направлен на активное развитие летнего направления в туристической сфере, так называемый событийный туризм, и продвижение туристического потенциала региона в целом. Он позволит раскрыть потенциал города в летний сезон, привлечь инвесторов и, главное, объединить активных и творческих людей Кировска.

«Полярный день» объединит в одно организованное целое самые разнообразные культурные, творческие и спортивные мероприятия, турниры, соревнования и музыкальные марафоны.