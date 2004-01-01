Полярное братство

Документальный фильм Валдиса Пельша и Елены Потаниной о небольшом эпизоде в самом начале Великой Отечественной войны.

Тогда в нашу страну по программе «Ленд-лиза» стали поступать первые английские военные самолеты. Их доставили в район Мурманска британские летчики, которые не только учили своих советских коллег управлять новыми винтокрылыми машинами, но и вместе с ними вылетали на боевые задания.

Качественная компьютерная графика, колоризированная историческая хроника, а главное – рассказы участников тех событий. Они прекрасно помнят, как сражались против фашистов плечом к плечу с советскими пилотами, какие прозвища давал всем главный балагур полка, каким был легендарный ас – Борис Сафонов, первый, в ходе Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.