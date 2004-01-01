Представительница отечественной минимал и хаус-сцены в Гарине!

Ограничения: 18+

Мы не сдаем позиции и продолжаем шуметь.

В этот раз гостьей нашего бара станет Poly – представительница отечественной минимал и хаус-сцены, одна из лучших диджеев нового поколения по версии петербургского журнала Собака.ru, участница независимого творческого проекта Double Sound². Они являются основателями авторской серии подкастов Find Your Electronic Music и Double Sound² Podcast.

Soundcloud

Resident Advisor

Vinyl Jam

Так же эту ночь поможет нам открыть скромная и стеснительная Preobrazhenkaya – яркий представитель нового звучания в нашем северном городе.

Такую ночь нельзя пропускать!

Preobrashenkaya

Poly (SPb) – Double Sound²

Energetik