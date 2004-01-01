Poly
Представительница отечественной минимал и хаус-сцены в Гарине!
Мы не сдаем позиции и продолжаем шуметь.
В этот раз гостьей нашего бара станет Poly – представительница отечественной минимал и хаус-сцены, одна из лучших диджеев нового поколения по версии петербургского журнала Собака.ru, участница независимого творческого проекта Double Sound². Они являются основателями авторской серии подкастов Find Your Electronic Music и Double Sound² Podcast.
Так же эту ночь поможет нам открыть скромная и стеснительная Preobrazhenkaya – яркий представитель нового звучания в нашем северном городе.
Такую ночь нельзя пропускать!
Preobrashenkaya
Poly (SPb) – Double Sound²
Energetik
23:00-01:00 – 100 р.
01:00-04:00 – 200 р.
04:00-06:00 – free
FC/DC