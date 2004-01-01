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Poly

Представительница отечественной минимал и хаус-сцены в Гарине!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Мы не сдаем позиции и продолжаем шуметь.

В этот раз гостьей нашего бара станет Poly  представительница отечественной минимал и хаус-сцены, одна из лучших диджеев нового поколения по версии петербургского журнала Собака.ru, участница независимого творческого проекта Double Sound². Они являются основателями авторской серии подкастов Find Your Electronic Music и Double Sound² Podcast.

Soundcloud

Resident Advisor

Vinyl Jam

Так же эту ночь поможет нам открыть скромная и стеснительная Preobrazhenkaya – яркий представитель нового звучания в нашем северном городе. 

Такую ночь нельзя пропускать!

Preobrashenkaya
Poly (SPb)  Double Sound²
Energetik

Гарин
18 февраля
23:00
Цены

23:00-01:00 – 100 р.
01:00-04:00 – 200 р.
04:00-06:00 – free

FC/DC

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