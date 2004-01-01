Полевая рапсодия

В декоративно-прикладном искусстве многих народов мира встречаются изделия, украшенные узорами, которые составлены из кусочков соломенной ленты. Самые старые изделия, украшенные аппликацией из соломки, относятся к 18 – началу 19 вв. В это время стало активно проявляться стремление сельских жителей украсить свой быт декоративными изделиями. Сельские мастера, создавая свои произведения из доступных материалов, придумывая собственные технологии, ориентировались на изделия профессионального искусства.

Своё происхождение искусство аппликации из соломки ведёт от интарсии, вида инкрустации на деревянных предметах (мебели и т.д.): фигурные изображения или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в поверхность деревянного предмета. Эти техники применялись для украшения дорогой мебели и других предметов кусочками ценных пород дерева, кости, перламутра, металла. Редкие материалы были недоступны народным мастерам, и они заменили их не менее красивой, но доступной соломкой. Тонкую соломенную ленту аккуратно наклеивали на поверхность и получали желаемый эффект от нарядного блестящего декора. Так возникла аппликация соломкой.

Картины Галины Павловны отличаются высоким уровнем художественного исполнения. Сложно передать те чувства, которые вызывают работы автора. Потрясает качество исполнения и невероятное терпение, которое нужно как непосредственно в создании произведений, так и при подготовке материалов. От каждой картины веет особой энергией тепла и сердечности, которую ты впитываешь, только взглянув на работу.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2.