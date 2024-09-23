Поларкон 2017

Третий самый большой за полярным кругом фестиваль научной фантастики, косплея, видеоигр, комиксов, кино, анимации и современных технологий

Приглашаем всех героев, любителей, профессионалов, супер-злодеев, котов, роботов, безумных учёных и их друзей на два дня стать частью самого большого за полярным кругом ежегодного фестиваля фантастики, кино и технологий.

В третий раз мы проводим самый «заполярный» праздник для поклонников науки и вымышленных миров – фанатские стенды, косплей-шоу, квесты, лекции, мастер-классы, конкурсы и призы.

В этот раз «Поларкон» будет ещё больше, ещё круче и ещё удобнее! В 2017 году на территории конвента будет не только больше развлечений, но и больше мест для отдыха!

Приходите увидеть всё своими глазами! Мы приглашаем вас стать частью уникального сообщества «Поларкон»!

Места продажи билетов:

WOMO ϟ SPACE – ТРК «Мурманск Молл» на пр. Ленина, 32, 3 этаж (отдел «Blamo»)

Koneko no sekai – аниме магазин на Кольском проспекте, 144

#поларкон2017