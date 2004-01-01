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Tempora mutantur

Выставка в рамках фестиваля PolarFest, посвященной десятилетию ассоциации финских авторов комиксов и иллюстраторов «Kutikuti»

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События: Выставки.

«Kutikuti» – один из самых известных в мире феноменов финского сообщества комиксов. 

За короткий промежуток времени небольшой художественный коллектив превратился в полноценную ассоциацию, ставшую пионером современных финских комиксов. 

«Kutikuti» печатает комиксы в собственной студии в Хельсинки на машине для трафаретной печати и продвигает их как в Финляндии, так и за рубежом. Комиксы публикуются в ежеквартальном таблоиде «Кути», а также в различных сборниках. 

В настоящее время в Ассоциацию входит 49 художников-комиксистов. На выставке представлены работы следующих художников: Сами Ахо, Мари Ахокойву, Бенямин Бергман, Хета Билалетдин, Терхи Экебом, Роопе Эронен, Матти Хагельберг, Йурки Хейккинен, Микко Хууско, Вилле Каллио, Йан Консин, Лео Куйкка, Реийо Кярккяйнен и др.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2

Городской выставочный зал
c 20 января по 8 февраля
Цены

Вход свободный
Телефоны для справок: 42-86-68, 42-45-86

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