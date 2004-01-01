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PolarFest 2017

Фестиваль изотекстовой культуры в Мурманске!

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События: Фестивали, Флэшмоб, Выставки, Мастер-класс.

PolarFest – большой фестиваль изотекстовой культуры за Полярным кругом объединяющий поклонников, фанатов и любителей кино, тв-сериалов, советской мультипликации и западной анимации, робототехники, лего, литературы, видеоигр, комиксов, рисованных историй, рассказов в картинках, графики, аниме, манги, настольных игр и других видов массовых и немассовых искусств.

Вы прикоснетесь к миру самых разных жанров – от сказки, фэнтези и научной фантастики до хоррора, мистики и киберпанка.

PolarFest это прежде всего разнообразные выставки и удивительно-дружеская атмосфера. Лекции, мастер-классы, ярмарка и многое другое, с главным акцентом на Рисованные Истории.

Мы ждем Всех на нашем фестивале. Приходите, будет интересно!

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Выставки

129952
c 20 января по 8 февраля,
Городской выставочный зал
- Tempora mutantur

Выставка в рамках фестиваля PolarFest, посвященной десятилетию ассоциации финских авторов комиксов и иллюстраторов «Kutikuti»

  • 129952
c 20 января по 8 февраля
Мурманск
c 20 января по 11 февраля
Цены

Вход свободный

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