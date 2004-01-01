PolarFest 2017
Фестиваль изотекстовой культуры в Мурманске!
Фестиваль изотекстовой культуры в Мурманске!
PolarFest – большой фестиваль изотекстовой культуры за Полярным кругом объединяющий поклонников, фанатов и любителей кино, тв-сериалов, советской мультипликации и западной анимации, робототехники, лего, литературы, видеоигр, комиксов, рисованных историй, рассказов в картинках, графики, аниме, манги, настольных игр и других видов массовых и немассовых искусств.
Вы прикоснетесь к миру самых разных жанров – от сказки, фэнтези и научной фантастики до хоррора, мистики и киберпанка.
PolarFest – это прежде всего разнообразные выставки и удивительно-дружеская атмосфера. Лекции, мастер-классы, ярмарка и многое другое, с главным акцентом на Рисованные Истории.
Мы ждем Всех на нашем фестивале. Приходите, будет интересно!
Выставка в рамках фестиваля PolarFest, посвященной десятилетию ассоциации финских авторов комиксов и иллюстраторов «Kutikuti»
Вход свободный