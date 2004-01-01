PolarFest 2017

PolarFest – большой фестиваль изотекстовой культуры за Полярным кругом объединяющий поклонников, фанатов и любителей кино, тв-сериалов, советской мультипликации и западной анимации, робототехники, лего, литературы, видеоигр, комиксов, рисованных историй, рассказов в картинках, графики, аниме, манги, настольных игр и других видов массовых и немассовых искусств.

Вы прикоснетесь к миру самых разных жанров – от сказки, фэнтези и научной фантастики до хоррора, мистики и киберпанка.

PolarFest – это прежде всего разнообразные выставки и удивительно-дружеская атмосфера. Лекции, мастер-классы, ярмарка и многое другое, с главным акцентом на Рисованные Истории.

Мы ждем Всех на нашем фестивале. Приходите, будет интересно!

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