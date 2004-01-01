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Вадим Самойлов

Концерт певца в рамках фестиваля «Полярное сердце»

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Вадим Самойлов – экс-лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей. Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами. «Агата Кристи» просуществовала более 20 лет и завершила свою деятельность в 2010 году.

Помимо работы в «Агате Кристи» за плечами Вадима две сольные пластинки: «Полуострова» и «Полуострова-2». Песня «Позови меня, небо» стала основной музыкальной темой фильма «Мне не больно».

На концерте зрители услышат: любимые песни группы «Агата Кристи», а также – композиции из сольных проектов Вадима.

Выступления традиционно сопровождаются обновлённым масштабным видео-шоу от легендарного режиссёра Виктора Вилкса.

Подробности о фестивале «Полярное сердце» Вы можете найти по ссылке или в группе ВКонтакте.

Ледовый Дворец Спорта
6 ноября
20:00 - 22:00
Цены

2000-7000 р.

Продажа билетов осуществляется:
в магазине «MuzTrade» ( г.Мурманск, Проезд рыбный, дом 8)
в кассах Ледового Дворца (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а)

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